Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

09.04.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1819

Жена: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
Около 1819

Отец: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Мать: Тышлек Гагуц Фурси

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 58.
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Золото Варвара Христофоровна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Дарья Христофоровна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
09.04.1877
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close