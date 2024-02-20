Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Жена

Около 1848 г.р.
Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Мать: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 58.
Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
05.08.1868

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.11.1870

Сын: Тышлек Гагуц Карп Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Тышлек Гагуц Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
26.08.1875

Дочь: Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
05.05.1877

Сын: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.03.1880

Дочь: Феодора Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
14.03.1882

Сын: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.03.1885

Дочь: Анастасия Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Ирина Левтеровна

Смерть
Неизвестно
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