(Тышлек Гагуц) Феодора Митрофановна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения28.03.1880
Дата смерти25.05.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1880
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
25.05.1886
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /