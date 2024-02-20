(Тышлек Гагуц) Феодора Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Гагуц) Феодора Митрофановна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

28.03.1880

Дата смерти

25.05.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1880

Отец: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
25.05.1886
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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