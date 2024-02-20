Тышлек Гагуц (Константинова) Кириакия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц (Константинова) Кириакия Константиновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

01.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
30.01.1872

Муж: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Тышлек Гагуц Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
26.08.1875

Дочь: Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
05.05.1877

Сын: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.03.1880

Дочь: Феодора Митрофановна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
14.03.1882

Сын: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.03.1885

Дочь: Анастасия Митрофановна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
01.12.1908
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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