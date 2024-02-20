(Тышлек Гагуц) Пелагея Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Гагуц) Пелагея Митрофановна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

04.06.1875

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
04.06.1875
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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