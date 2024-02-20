Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения14.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.03.1882
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.09.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.04.1905
Дочь: Мария Христофоровна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
03.11.1906
Сын: Тышлек Гагуц Георгий Христофорович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
14.10.1908
Сын: Тышлек Гагуц Константин Христофорович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
06.08.1910
Сын: Тышлек Гагуц Иван Христофорович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
04.04.1912
Дочь: Кириакия Христофоровна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
27.06.1913
Сын: Тышлек Гагуц Петр Христофорович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Тышлек Гагуц Николай Христофорович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
10.11.1916
Дочь: Анна Христофоровна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно