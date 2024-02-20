Тышлек Гагуц (Сопир) Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц (Сопир) Анфиса Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.09.1904

Муж: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.04.1905

Дочь: Мария Христофоровна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Христофорович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Тышлек Гагуц Константин Христофорович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
06.08.1910

Сын: Тышлек Гагуц Иван Христофорович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
04.04.1912

Дочь: Кириакия Христофоровна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Тышлек Гагуц Петр Христофорович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Тышлек Гагуц Николай Христофорович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
10.11.1916

Дочь: Анна Христофоровна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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