Тышлек Гагуц Георгий Христофорович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения03.11.1906
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1906
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Крещение
04.11.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Георгий Чурабай и Гликерия Петровна Чурабай
Военная награда
28.10.1942
3-й Укр.Фронт 62 оисбр РГК Указ ПВС СССР награжден медалью «За оборону Сталинграда»
ЦАМО РФ Ф - 30389-2-14
Военная награда
18.02.1944
ВС 62 оисбр РГК приказ № 1/н , награжден медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ Ф - 33-686044-2788
Военная награда
06.04.1985
УССР Донецкая обл Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
МО СССР юбилейное награждение орденом «Отечественной войны» 2-ст. ЦАМО РВ, шк-58,ящ-42,док.№ 79.
Смерть
После 1985
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна