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Тышлек Гагуц Иван Христофорович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

06.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1910

Отец: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Мать: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Военная награда
16.08.1945
2-й Бел.Фр 865 оатб СГВ,. Приказ № 948/н Награжден орднгом «Красной звезды»
ЦАМО РФ Ф - 33-686196-4600
Военная награда
06.04.1985
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Указ ПВС СССР Юбилейное награжденик орденом «Отечественной войны» 2-й ст. ЦАМО РФ шк-58,ящ-42
Смерть
Неизвестно
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