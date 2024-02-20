Тышлек Гагуц Николай Христофорович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти28.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
28.06.1916
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /