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Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

05.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1868

Отец: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Мать: Тышлек Ирина Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.01.1893

Жена: Тышлек София Харитоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Тышлек-Мл.гагуц Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
03.03.1895

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
26.04.1895

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
20.04.1897

Сын: Тышлек-Ст.гагуц Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Тышлек Гагуц Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Тышлек Гагуц Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
28.01.1907

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
17.03.1907

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
10.12.1909

Дочь: Кириакия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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