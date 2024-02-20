Тышлек (Пичахчи) Ирина Левтеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Пичахчи) Ирина Левтеровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

14.04.1871

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Пичахчи Левтер Дмитриевич

Мать: Пичахчи Анна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
05.08.1868

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.11.1870

Сын: Тышлек Гагуц Карп Митрофанович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
14.04.1871
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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