Тышлек Гагуц Карп Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц Карп Митрофанович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

20.11.1870

Дата смерти

06.04.1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1870

Отец: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Мать: Тышлек Ирина Левтеровна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
06.04.1871
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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