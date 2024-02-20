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Тышлек Гагуц Константин Митрофанович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

18.02.1888

Дата смерти

23.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1888

Отец: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Мать: Тышлек Ирина Левтеровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
10.11.1913

Жена: Тышлек Гагуц Анастасия Феофановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-124,зап-20,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-125.
Бракосочетание
1920

Жена: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна

Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: Тышлек Кира Константиновна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тышлек Гагуц Николай

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна

Рождение ребёнка
01.03.1929

Дочь: ?

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Гагуц Кира

Смерть
23.05.1963
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