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Тышлек Гагуц Стефан Дмитриевич

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

29.10.1899

Дата смерти

08.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1899

Отец: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Мать: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
08.12.1899
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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