Тышлек Гагуц Стефан Дмитриевич
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения29.10.1899
Дата смерти08.12.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1899
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
08.12.1899
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /