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Тышлек-Мл.Гагуц Николай Дмитриевич

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

24.09.1893

Дата смерти

25.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1893

Отец: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Мать: Тышлек София Харитоновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
25.11.1893
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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