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Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

22.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Мать: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
05.11.1873

Жена: Анисия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.05.1877

Дочь: Татьяна Анастасиевна

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.12.1879

Дочь: Чекарамит Анна Анастасиевна

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.01.1883

Сын: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
11.07.1885

Дочь: Мария Анастасиевна

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.05.1887

Дочь: Пелагея Анастасиевна

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.05.1887

Дочь: Елена Анастасиевна

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
22.12.1887
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-85,зап.-26,ГАДО,Ф - 426 - 1-5
Похороны
24.12.1887
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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