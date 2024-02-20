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(Тышлек Гагуц) Мария Анастасиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

11.07.1885

Дата смерти

07.04.1886

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1885

Отец: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Мать: Анисия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
07.04.1886
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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