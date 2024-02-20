Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения28.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.01.1883
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
04.07.1904
Жена: Тышлек Мария Андреевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.08.1906
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Харлампиевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Тышлек Гагуц Анастасий Харлампиевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.03.1910
Сын: Тышлек Гагуц Алексей Харлампиевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Татьяна Харлампиевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно