Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

28.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1883

Отец: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Мать: Анисия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
04.07.1904

Жена: Тышлек Мария Андреевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.08.1906

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Тышлек Гагуц Анастасий Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.03.1910

Сын: Тышлек Гагуц Алексей Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Татьяна Харлампиевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close