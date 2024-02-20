Тышлек (Фуното/Фонотова/) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Фуното/Фонотова/) Мария Андреевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

02.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1887

Отец: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/ Екатерина Стефановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
04.07.1904

Муж: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.08.1906

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Харлампиевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Тышлек Гагуц Анастасий Харлампиевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.03.1910

Сын: Тышлек Гагуц Алексей Харлампиевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Татьяна Харлампиевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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