Тышлек Гагуц Анастасий Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц Анастасий Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.03.1908

Дата смерти

29.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908

Отец: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Мать: Тышлек Мария Андреевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Гагуц Полина Ивановна

Смерть
29.07.1944
Белорусская ССР, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Александровка, северо-западнее, 2500 м, кладбище
Причина смерти: На войне
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