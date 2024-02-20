Тышлек Гагуц Анастасий Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.03.1908
Дата смерти29.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1944
Белорусская ССР, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Александровка, северо-западнее, 2500 м, кладбище
Причина смерти: На войне