Чекарамит (Тышлек Гагуц) Анна Анастасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарамит (Тышлек Гагуц) Анна Анастасиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1879

Отец: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Мать: Анисия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
12.05.1897

Муж: Чекарамит Агафон Миронович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-32,зап.9,ГАДО,Ф - 426-2-8
Смерть
Неизвестно
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