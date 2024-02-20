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Чекарамит Агафон Миронович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Чекарамит Мирон Федорович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
12.05.1897

Жена: Чекарамит Анна Анастасиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-32,зап.9,ГАДО,Ф - 426-2-8
Смерть
Неизвестно
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