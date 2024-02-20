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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Барабаш (Чекарамит) Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Чекарамит Мирон Федорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Чекарамит Федор Миронович
Отец ребёнка: Чекарамит Мирон Федорович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Чекарамит Агафон Миронович
Отец ребёнка: Чекарамит Мирон Федорович