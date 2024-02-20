Барабаш (Чекарамит) Анастасия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабаш (Чекарамит) Анастасия Мироновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Чекарамит Мирон Федорович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.01.1869

Муж: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-169,зап.-2
Рождение ребёнка
19.10.1869

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-185,зап.-36
Рождение ребёнка
01.02.1871

Сын: Барабаш Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-232,зап.-5
Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Бурябаш Камела Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1873г.,лист-22,зап.-41
Рождение ребёнка
01.02.1876

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1876г.,лист-4,зап.-5
Рождение ребёнка
01.03.1882

Сын: Барабаш Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1882г.,лист-54,зап.-9
Рождение ребёнка
09.03.1884

Сын: Барабаш Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1884г.,лист-145,зап.-6
Рождение ребёнка
16.02.1887

Дочь: Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-51,зап.-8
Рождение ребёнка
09.05.1891

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Барабаш Дмитрий Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-99,зап.-16
Смерть
Неизвестно
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