Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1787
Отец: Тышлек Левтер Александрович
Мать: Тышлек ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск. 1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Бракосочетание
До 1819
Жена: Тышлек Гагуц Фурси
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Тышлек Яков Павлович / Панеотович /
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Тышлек Дмитрий Павлович / Паниотович /
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Тышлек Илья Павлович / Панеотович /
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 131-1-97, рев.ск.1835г.,зап. № 66.
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, - 131-1-97, рев.ск.1835г.Эзап.№66
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Смерть
Неизвестно