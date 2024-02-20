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Тышлек Василий Павлович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

16.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Мать: Тышлек Гагуц Фурси

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, - 131-1-97, рев.ск.1835г.Эзап.№66
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Тышлек-Ст. Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1860

Жена: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.06.1863

Сын: Тышлек-Мл. Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.01.1866

Дочь: Шаблинская Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.06.1868

Дочь: Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.03.1870

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.02.1872

Дочь: София Васильевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.05.1873

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.01.1875
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Около 17.01.1875
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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