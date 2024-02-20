Тышлек Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Тышлек-Ст. Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1860
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.06.1863
Сын: Тышлек-Мл. Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.01.1866
Дочь: Шаблинская Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.06.1868
Дочь: Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.03.1870
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.02.1872
Дочь: София Васильевна
Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.05.1873
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно