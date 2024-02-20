Шаблинская (Тышлек) Матрена Васильевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения04.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
04.01.1866
Отец: Тышлек Василий Павлович
Мать: Тышлек Мария Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Шаблинский Константин Демосфенович
Отец ребёнка: Шаблинский Демосфен Константинович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
До 1883
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Сергеева Мария Демосфеновна
Отец ребёнка: Шаблинский Демосфен Константинович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Кассай Вера Демосфеновна
Отец ребёнка: Шаблинский Демосфен Константинович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Шаблинский Иван Демосфенович
Отец ребёнка: Шаблинский Демосфен Константинович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно