Кассай (Шаблинская) Вера Демосфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кассай (Шаблинская) Вера Демосфеновна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Шаблинский Демосфен Константинович

Мать: Шаблинская Матрена Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Кассай Федор Саввич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кассай Федор Саввич

Смерть
Неизвестно
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