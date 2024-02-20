Кассай (Шаблинская) Вера Демосфеновна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Кассай Федор Саввич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кассай Федор Саввич
Смерть
Неизвестно