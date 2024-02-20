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Шаблинский Демосфен Константинович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Около 1912

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1830 г.р.

Жена

1866 г.р.
1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Шаблинский Константин Дмитриевич

Мать: Шаблинская София Борисовна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Шаблинский Константин Демосфенович

Мать ребёнка: Шаблинская Матрена Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
До 1883

Жена: Шаблинская Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Сергеева Мария Демосфеновна

Мать ребёнка: Шаблинская Матрена Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Кассай Вера Демосфеновна

Мать ребёнка: Шаблинская Матрена Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Шаблинский Иван Демосфенович

Мать ребёнка: Шаблинская Матрена Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шаблинский Федор Демосфенович

Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кассай Матрена Демосфеновна

Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шаблинская Иван Демочфенович

Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Варвара Демосфеновна

Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаблинский Герасим Демосфенович

Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шаблинский Семен Демосфенович

Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908

Дочь: София Демосфеновна

Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра Демосфеновна

Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна

Смерть
Около 1912
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