Шаблинский Демосфен Константинович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиОколо 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Шаблинский Константин Демосфенович
Мать ребёнка: Шаблинская Матрена Васильевна
Дочь: Сергеева Мария Демосфеновна
Мать ребёнка: Шаблинская Матрена Васильевна
Дочь: Кассай Вера Демосфеновна
Мать ребёнка: Шаблинская Матрена Васильевна
Сын: Шаблинский Иван Демосфенович
Мать ребёнка: Шаблинская Матрена Васильевна
Сын: Шаблинский Федор Демосфенович
Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна
Дочь: Кассай Матрена Демосфеновна
Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна
Сын: Шаблинская Иван Демочфенович
Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна
Дочь: Варвара Демосфеновна
Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна
Сын: Шаблинский Герасим Демосфенович
Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна
Сын: Шаблинский Семен Демосфенович
Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна
Дочь: София Демосфеновна
Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна
Дочь: Александра Демосфеновна
Мать ребёнка: Шаблинская Анастасия / Полина / Степановна