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Шаблинский Иван Демосфенович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Около 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Шаблинский Демосфен Константинович

Мать: Шаблинская Матрена Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Около 1892
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд.,с.Малоянисоль
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