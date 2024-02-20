Шаблинский Иван Демосфенович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Около 1892
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд.,с.Малоянисоль