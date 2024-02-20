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(Тышлек) Феодора Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.06.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1868

Отец: Тышлек Василий Павлович

Мать: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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