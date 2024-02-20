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(Тышлек) Екатерина Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

19.05.1873

Дата смерти

04.06.1875

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1873

Отец: Тышлек Василий Павлович

Мать: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
04.06.1875
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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