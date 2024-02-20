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Тышлек-Мл. Тихон Васильевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.06.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1863

Отец: Тышлек Василий Павлович

Мать: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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