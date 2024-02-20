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Тышлек Левтер Александрович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Около 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Тышлек Александр

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Тышлек Константин Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек ?

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рев.ск.-1811г. зап.№ 2, ГАЗО, Ф - 12-2-38.
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Тышлек Федор Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Тышлек Илья Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск. 1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Около 1797
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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