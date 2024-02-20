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Тышлек Илья Левтерович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

С 1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Тышлек Левтер Александрович

Мать: Тышлек ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
С 1800
Прибывает в неизвестной отлучке
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2
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