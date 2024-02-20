Тышлек Илья Левтерович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиС 1800
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1787
Отец: Тышлек Левтер Александрович
Мать: Тышлек ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
С 1800
Прибывает в неизвестной отлучке
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2