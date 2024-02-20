Тышлек Константин Левтерович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиОколо 1842
ПолМужской
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Около 1774
Отец: Тышлек Левтер Александрович
Мать: Тышлек ?
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рев.ск.-1811г. зап.№ 2, ГАЗО, Ф - 12-2-38.
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Тышлек Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Тышлек Василиса
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Кириакия Константиновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96.
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Феодора Константиновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Тышлек Леонтий Константинович
Мать ребёнка: Тышлек Василиса
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Около 1842
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 88.