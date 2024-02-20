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Тышлек Дмитрий Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Тышлек Константин Левтерович

Мать: Тышлек Василиса

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Посвящение в духовный сан
Около 1811
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Принял духовное звание стихорного пономаря. ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Неизвестно
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