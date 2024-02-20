Тышлек Дмитрий Константинович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Тышлек Константин Левтерович
Мать: Тышлек Василиса
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Посвящение в духовный сан
Около 1811
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Принял духовное звание стихорного пономаря. ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Неизвестно