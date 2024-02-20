Тышлек Василиса
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1782
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Тышлек Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Тышлек Константин Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Кириакия Константиновна
Отец ребёнка: Тышлек Константин Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96.
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Феодора Константиновна
Отец ребёнка: Тышлек Константин Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Тышлек Леонтий Константинович
Отец ребёнка: Тышлек Константин Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Неизвестно