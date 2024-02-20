Тышлек Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Василиса

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Тышлек Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Тышлек Константин Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Кириакия Константиновна

Отец ребёнка: Тышлек Константин Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96.
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Феодора Константиновна

Отец ребёнка: Тышлек Константин Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Тышлек Леонтий Константинович

Отец ребёнка: Тышлек Константин Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Неизвестно
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