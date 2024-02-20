(Тышлек) Кириакия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек) Кириакия Константиновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Тышлек Константин Левтерович

Мать: Тышлек Василиса

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96.
Смерть
Неизвестно
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