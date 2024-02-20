(Тышлек) Феодора Константиновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Тышлек Константин Левтерович
Мать: Тышлек Василиса
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96
Смерть
Неизвестно