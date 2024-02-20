Тышлек Федор Левтерович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиОколо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1778
Отец: Тышлек Левтер Александрович
Мать: Тышлек ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2
Похороны
Около 1804
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1804
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.