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Тышлек Федор Левтерович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Около 1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Тышлек Левтер Александрович

Мать: Тышлек ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2
Похороны
Около 1804
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1804
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
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