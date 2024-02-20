Тышлек Дмитрий Павлович / Паниотович /
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1824
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Похороны
Около 1848
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1848
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап № 58.