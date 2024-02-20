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Тышлек Дмитрий Павлович / Паниотович /

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Мать: Тышлек Гагуц Фурси

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Похороны
Около 1848
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1848
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап № 58.
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