Тышлек Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Евдокия Павловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Тышлек Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Тышлек Яков Павлович / Панеотович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Смерть
Неизвестно
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