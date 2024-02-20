(Тышлек) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек) Елизавета Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
11.02.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-116,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-7. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Капитон Анастасович Котела и Феодосия Кирилловна Цумбек
Смерть
Неизвестно
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