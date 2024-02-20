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(Тышлек) Мария Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

30.03.1899

Дата смерти

26.01.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1899

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
31.03.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1899г.,лист-124,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-1-8. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Василия Делиева сын-Лазарь и жена его Елизавета.
Смерть
26.01.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-58,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-10.
Похороны
27.01.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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