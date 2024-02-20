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Тышлек Павел Михайлович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.11.1878

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1878

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
26.11.1878
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-111,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-3. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Митрофан Константинович Тешлек и Домникия Филипповна Котела
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тышлек Иван Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тышлек Василий Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Тышлек Михаил Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Анастасия

Смерть
1971
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