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Тышлек Василий Павлович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1918

Дата смерти

29.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тышлек Павел Михайлович

Мать: Тышлек Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тышлек Кира Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Кира Константиновна

Похороны
29.11.1943
УССР Запорожская обл.,Нижне-Серогожский р-н х.Николаевка, / юго-восточная его окраина /
Смерть
29.11.1943
ВОВ , Погиб в бою УССР Запорожская обл.,Нижне-Серогожский р-н х.Николаевка
Причина смерти: На войне - убит в бою
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