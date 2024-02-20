Тышлек Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тышлек Иван Павлович
Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955