Тышлек Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тышлек Иван Павлович

Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тышлек Василий Павлович

Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Тышлек Михаил Павлович

Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Тышлек Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тышлек Павел Михайлович

Смерть
1955
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